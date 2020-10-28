Трамп обещал бесплатное лечение от коронавируса препаратом Regeneron

Лечение граждан США от коронавирусной инфекции препаратом от фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals будет бесплатным, сейчас власти страны работают над этим, заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Мы работаем над тем, чтобы сделать бесплатными для нуждающихся препараты Regeneron Pharmaceuticals и компании Eli Lilly and Company, которые производят похожие лекарства на основе антител», — сказал он в ходе выступления в штате Висконсин, трансляция которого велась на его You-Tube канале.

Трамп рассказал, что в период лечения от коронавируса получал эти препараты. По его словам, на момент поступления в госпиталь он плохо себя чувствовал, однако после принятия лекарства ему стало лучше.

«Проснулся на следующее утро и почувствовал, что могу покорить весь мир. «Выпустите меня отсюда!» — сказал я [врачам]», — заявил Трамп.

Ранее кандидат в президенты страны от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что американцы должны получить вакцину от COVID-19 бесплатно. Он подчеркнул, что в случае своей победы на предстоящих 3 ноября выборах он обеспечит массовое производство препарата.

Глава Белого дома 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании. 6 октября Трамп покинул медучреждение.