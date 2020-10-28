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Трамп обещал бесплатное лечение от коронавируса препаратом Regeneron

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Лечение граждан США от коронавирусной инфекции препаратом от фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals будет бесплатным, сейчас власти страны работают над этим, заявил американский лидер Дональд Трамп.

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«Мы работаем над тем, чтобы сделать бесплатными для нуждающихся препараты Regeneron Pharmaceuticals и компании Eli Lilly and Company, которые производят похожие лекарства на основе антител», — сказал он в ходе выступления в штате Висконсин, трансляция которого велась на его You-Tube канале.

Трамп рассказал, что в период лечения от коронавируса получал эти препараты. По его словам, на момент поступления в госпиталь он плохо себя чувствовал, однако после принятия лекарства ему стало лучше.

«Проснулся на следующее утро и почувствовал, что могу покорить весь мир. «Выпустите меня отсюда!» — сказал я [врачам]», — заявил Трамп.

Ранее кандидат в президенты страны от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что американцы должны получить вакцину от COVID-19 бесплатно. Он подчеркнул, что в случае своей победы на предстоящих 3 ноября выборах он обеспечит массовое производство препарата.

Глава Белого дома 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании. 6 октября Трамп покинул медучреждение.

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