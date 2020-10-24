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Байден заявил о необходимости обеспечить американцев вакциной бесплатно

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Кандидат в президенты страны от Демократической партии Джозеф Байден считает, что все американцы должны получить вакцину от COVID-19 бесплатно. Об этом он заявил в пятницу, 23 октября, во время выступления в штате Делавэр.

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«Как только у нас будет безопасная и эффективная вакцина, она должна стать бесплатной для всех вне зависимости от наличия или отсутствия страховки», — отметил он.

По словам политика, до того момента, когда какая-либо вакцина будет широко доступна, «пройдет еще много месяцев». Кроме того, Байден подчеркнул, что в случае своей победы на предстоящих 3 ноября выборах он обеспечит массовое производство препарата.

4 августа американская компания Novavax объявила о двух успешных исследованиях собственного препарата, который в дальнейшем может использоваться в качестве вакцины от коронавируса.

31 июля главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что американцы получат вакцину от коронавируса после подтверждения ее эффективности и безопасности, добавив, что это может произойти в 2021 году. По словам специалиста, власти создадут список тех, кто пройдет вакцинацию ранее других. Но получат ее все американцы.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов допускают снабжение других стран своей вакциной против коронавирусной инфекции.

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