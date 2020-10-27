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Режиссер Виктюк госпитализирован с коронавирусом

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Театральный режиссер Роман Виктюк госпитализирован с коронавирусом. Об этом во вторник, 27 октября, сообщила представитель его театра.

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«Роман Григорьевич сейчас в больнице. Что касается его диагноза, то у него он такой же, как у многих во всем мире сейчас», — сказала она «РИА Новости».

В настоящее время 83-летний Виктюк переведен в отделение реанимации, пишет «Газета.ru».

Ранее во вторник сообщалось, что юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Позже в этот же день Петросян опроверг эту информацию и сообщил, что приехал в клинику на консультацию.

По последним данным, в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровели 1 158 940 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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