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Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирус

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Юмориста Евгения Петросяна госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом во вторник, 27 октября, сообщил его адвокат Сергей Жорин.

По его словам, комик сам приехал к медикам и решил остаться для полной проверки.

«Действительно, есть подозрение на коронавирус, но диагноз пока не поставлен. Евгений Ваганович сам приехал к врачам, никто его не госпитализировал. Температуры нет, явных признаков коронавируса нет, только небольшая слабость», — приводит слова Жорин РЕН ТВ.

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В настоящее время 75-летний Петросян находится в одной из столичных клиник и чувствует себя удовлетворительно, сообщается на сайте kp.ru.

Пока ни юморист, ни его супруга Татьяна Брухнова не комментировали эту новость, передает НСН.

Ранее в этот же день один из фронтменов российской рок-группы «Би-2» — Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, сообщил, что заболел COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России подтверждены 1 547 774 случая заболевания, в том числе более 16,5 тыс. за последние сутки. Зарегистрировано 26 589 летальных исходов, вылечились 1 158 940 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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