Фронтмен группы «Би-2» сообщил о выявлении у него коронавируса

Один из фронтменов российской рок-группы «Би-2» — Егор Бортник, более известный как Лева Би-2, заболел COVID-19. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Напрямую о наличии у него коронавируса он не рассказал, а лишь намекнул, выложив фото, на котором человек в спецкостюме опрыскивает его дезинфицирующим раствором.

Подписчики 48-летнего артиста начали задавать ему вопросы о состоянии его здоровья, на которые исполнитель отвечал, что борется с заболеванием и идет на поправку.

В апреле этого года лидер российской музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о выявлении у него коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России подтвержден тестами 1 547 774 случая заболевания, в том числе более 16,5 тыс. за последние сутки. Зарегистрировано 26 589 летальных исходов, вылечились 1 158 940 человек.

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