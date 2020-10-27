Петросян объяснил приезд в клинику

Юморист Евгений Петросян рассказал во вторник, 27 октября, что приехал в клинику на консультацию. По словам артиста, госпитализацией это назвать сложно.

Также он посоветовал почаще проверяться у врача, чтобы избежать проблем со здоровьем. «Я и вам советую проконсультироваться с врачами. Сейчас такое время. Всё нормально у меня, ничего нет, температуры нет. Я приехал на консультацию в клинику. Госпитализирован — громко сказано», — приводит слова комика телеканал «360».

Он добавил, что состояние у него очень хорошее, но предупредил, что в сложившейся ситуации надо беречься, сообщает НСН.

Ранее в этот же день адвокат Петросяна Сергей Жорин сообщил, что юмориста госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. По его словам, юморист сам приехал в клинику и решил там остаться для полной проверки. Также юрист уточнил, что температуры и явных признаков коронавируса у Петросяна нет. Есть только небольшая слабость.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

В России подтверждены 1 547 774 случая заболевания, в том числе более 16,5 тыс. за последние сутки. Зарегистрировано 26 589 летальных исходов, вылечились 1 158 940 человек.

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