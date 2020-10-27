В Москве за неделю пользоваться метро стали на 18% реже

Пассажиропоток в московском метро снизился на 18% по сравнению с показателями прошлой недели. Об этом во вторник, 27 октября, сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

«Вчера через турникеты прошло менее 5,3 млн человек. Это на 18,4% меньше, чем на прошлой неделе. Сильнее всего сократилось количество школьников и студентов — в метро их стало меньше на 31,5%», — говорится в сообщении.

В дептрансе отмечают сокращение числа поездок и на наземном транспорте. В общей сложности количество пассажиров снизилось на 28,7% — до 2,9 млн человек в сутки. Школьники и студенты стали ездить на наземном транспорте на 45,5% реже — накануне они воспользовались транспортом 114,8 тыс. раз.

«Сейчас лучше не посещать общественные места без крайней необходимости — это мешает распространению вируса. Если же ехать необходимо, обязательно используйте средства защиты. Так вы бережете себя и окружающих», — подчеркнули в ведомстве.

В столице на фоне роста заболеваемости коронавирусом был введен ряд предупредительных мер, в том числе приостановлен льготный проезд для пенсионеров, работодателей призвали перевести 30% сотрудников на удаленный режим, а школьники с 6-го по 11-й класс учатся дистанционно. В ночных клубах и барах столицы действует система идентификации посетителей по QR-коду.

По последним данным, в России выявлено 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровели 1 158 940 человек.

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