Путин одобрил инициативу об усилении мер защиты правды о войне

Президент России Владимир Путин согласился с предложением об усилении законодательных мер, запрещающих отождествлять цели и действия советского руководства и нацистской Германии. Таким образом российский лидер отреагировал на инициативу главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской, которую она озвучила 27 октября на заседании президентского Совета по культуре и искусству.

Депутат рассказала, что книги, где публично отождествляются действия советских воинов и нацистов, публикуются российскими издательствами и пользуются популярностью у молодежи.

«Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», — отметила Ямпольская.

Она добавила, что готовит соответствующую законодательную инициативу, и сейчас в комитете идет работа над корректной формулировкой для проекта.

«Согласен с вашими предложениями, нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам Бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — ответил Путин.

В сентябре в России был создан штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.

30 июня на открытии ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области Путин заявил о невозможности «замазать ложью» подвиг советского солдата. Он заявил, что Россия всегда будет помнить о том, какую высокую цену заплатил за Победу советский народ и какой удар приняла на себя Красная армия.

18 июня российский лидер опубликовал в The National Interest статью о Второй мировой войне. Он предложил «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны», высказался о роли СССР в разгроме фашистской Германии.