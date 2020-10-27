Лавров ушел на карантин из-за COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ушел на карантин после контакта с человеком, сдавшим положительный тест на коронавирус. Об этом во вторник, 27 октября, сообщили в департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства.

«В связи с контактом с зараженным COVID-19 Сергей Лавров будет находиться на самоизоляции», — передает сообщение «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что самочувствие у министра хорошее, и добавили, что все ранее запланированные встречи главы МИДа были перенесены на более поздний срок.

22 октября на карантин также ушел глава Минздрава России Михаил Мурашко из-за положительного теста на COVID-19 одного из членов его семьи. На публичных мероприятиях представлять ведомство будет первый заместитель Мурашко Игорь Каграманян.

8 октября патриарх Кирилл отправился на карантин после контакта с заболевшим COVID-19. В тот день он традиционно должен был возглавлять праздничные торжества в день преставления преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. На следующий день глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион сообщил, что результат теста главы РПЦ на коронавирус оказался отрицательным.

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