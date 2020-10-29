Кадастровая палата раскрыла схему постройки дачного домика в лесу

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра по запросу «Известий» рассказали, возможно ли построить собственный домик не в садовом товариществе, а на лесной поляне и что для этого нужно.

Дом для постоянного проживания можно построить только на участке категории «Земли населенного пункта», но никак не на землях лесного фонда.

Терра инкогнито

Выяснить категорию надела можно в государственном лесном реестре (ГЛР) и в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Проверить лучше в обеих базах, потому что сведения систем могут отличаться и возникают разные ситуации.

Если по данным обоих реестров участок входит в состав лесного фонда, то строить на этой земле жилой дом нельзя.

Если же по данным ГЛР участок относится к землям лесного фонда, а по сведениям ЕГРН к землям населенных пунктов, то приоритет отдается информации из реестра недвижимости.

Это правило применяется, только если права на земельный участок нынешнего или предыдущего собственника возникли до 1 января 2016 года.

Если же в ЕГРН вообще нет никаких сведений, а по ГЛР участок относится к землям лесного фонда, то приоритетом обладают правоустанавливающие документы на участок, если права на него были получены до 1 января 2016 года.

Это может быть договор купли-продажи, аренды, дарения, свидетельство о вступлении в наследство и другие бумаги.

Купить участок

Если земельный участок только предстоит образовать, сперва нужно подготовить схему его расположения или проект межевания и утвердить его. Затем следует поставить участок на кадастровый учет и зарегистрировать право на него.

Заявление может подать инициатор аукциона: гражданин или муниципалитет, а также кадастровый инженер, который проводил межевание. Торги проводятся в открытой форме.

Максимальный срок аренды земли в целях индивидуального жилищного строительства для граждан составляет 20 лет. После постройки объектов и регистрации права на него возможно перезаключить договор аренды максимум на 49 лет.

Ранее, 22 октября, Госдума приняла в первом чтении проект о продлении дачной амнистии еще на пять лет — до 1 марта 2026 года.