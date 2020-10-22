Госдума приняла в I чтении проект о продлении дачной амнистии еще на 5 лет — до 1 марта 2026 года. Соответствующий документ в четверг, 22 октября, опубликован на сайте ГД.

Авторами документа являются глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов, среди которых первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

16 октября правительство поддержало продление дачной амнистии. В документе с официальным отзывом подчеркивается, что при его доработке ко второму чтению необходимо предусмотреть механизм «недопущения государственной регистрации прав в предлагаемом упрощенном порядке на многоквартирные дома под видом индивидуального жилищного строительства».

Также в правительстве «Известиям» напомнили, что изначально «дачная амнистия» была предложена Росреестром.

15 октября стало известно, что правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в статью 70 закона «О госрегистрации недвижимости» и статью 16 закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Этим документом предлагается продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.