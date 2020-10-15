Принять и простить: ГД рассмотрит продление дачной амнистии в октябре

Госдума 21 октября собирается рассмотреть законопроект о продлении до 2026 года упрощенного порядка оформления жилых строений на садовых участках , рассказали «Известиям» источники в нижней палате. Документ о так называемой дачной амнистии поддержало правовое управление Госдумы и все фракции парламента . Его необходимость депутаты объясняют сложной ситуацией из-за COVID-19, которая помешала россиянам вовремя оформить недвижимость. Хотя в целом за 14 лет дачная амнистия позволила в упрощенном режиме зарегистрировать права более чем на 13 млн объектов . Эксперты считают, что граждане продлению амнистии будут рады, вот только порядка при строительстве это не добавит.

Не успели из-за ковида

Как выяснили «Известия», правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в ст. 70 закона «О государственной регистрации недвижимости» и ст. 16 закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ». Этим документом предлагается продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.

«По концепции законопроекта замечаний нет», — говорится в заключении правового управления (есть в распоряжении «Известий»).

Как сообщил «Известиям» один из авторов законопроекта, глава комитета по госстроительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников, эта инициатива должна защитить права граждан на жилую дачную недвижимость.

Принять и простить3 Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Дачная амнистия позволила гражданам в упрощенном порядке оформить права более чем на 13 млн объектов недвижимости. Ее положения должны закончить свое действие 1 марта 2021 года. В результате большое количество граждан, которые не оформили свои права на недвижимость, не смогут воспользоваться упрощенным порядком и окажутся в сложной ситуации, которая усугубляется сейчас еще и непростой эпидемиологической обстановкой, — отметил парламентарий.

Как пояснили авторы, после 1 марта 2021 года собственники будут обязаны руководствоваться уведомительным порядком строительства объектов, который вступил в силу 4 августа 2018 года. То есть о начале и завершении строительства им нужно будет сообщать в орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений. В этом случае власти будут принимать решение о согласовании параметров строящегося дома и направлять все необходимые документы в Росреестр для оформления прав застройщиков на указанные объекты.

Тем, кто начал строительство до августа 2018 года, это не требуется. Граждане вправе направить уведомление в уполномоченный орган, при этом получать разрешение на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию не нужно. Но если граждане не сделают этого до 1 марта 2021 года, то после они смогут оформить свои права только в судебном порядке. И то, если докажут, что их дом не нарушает норм и не представляет собой самовольную постройку.

Принять и простить2 Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Авторы законопроекта выступают за постепенную адаптацию населения к новым условиям строительства . Поэтому предлагают продлить на пять лет срок упрощенного порядка оформления объектов недвижимости вне зависимости от назначения земельного участка.

Как сообщил «Известиям» источник в правительстве, в ближайшее время в ГД поступит официальный отзыв кабмина на эту инициативу. «Известия» направили запрос в Минстрой.

Помочь гражданам

Ранее профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Как сообщили «Известиям» источники в Госдуме, рассмотрение инициативы планируется уже на следующей неделе — 21 октября, поддержать ее готовы все оппозиционные фракции.

— Было очень много нестыковок при оформлении этой недвижимости . Многие люди вообще не имеют документов на законно возведенные строения на своих земельных участках. Конечно, это надо исправлять , — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливой России» Михаил Емельянов.

Этого же мнения придерживаются и в КПРФ.

— Всё, что принимается в пользу простого народа, мы поддержим без разговоров. Конечно, при этом надо учесть тот факт, что многие самовольно строили недвижимость в местах, где строительство просто запрещено. Им такую амнистию давать не следует , — заявил «Известиям» глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.

Поддержат законопроект и в ЛДПР.

Принять и простить1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Полагаем, что граждане ждут этого решения, так как до сих пор есть незарегистрированные постройки или постройки с условными нарушениями . В обществе существует запрос именно на такое решение сложившейся ситуации, — отметил в разговоре с «Известиями» зампред фракции Ярослав Нилов.

А вот председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России» Андрей Туманов депутатов не поддержал. По его мнению, решение продлить дачную амнистию, которая длится уже 14 лет, в первую очередь связано с тем, что до сих пор не созданы единые требования по строительству.

— Думаю, что новый порядок регистрации объектов уже давно бы вступил в силу, но просто его авторы не могут создать работающую систему, которая определит правила застройки. В первую очередь этой пролонгацией будут пользоваться те, кто возвел объекты с нарушениями. Например, на дачах это полная анархия, так как там сейчас строят, как хотят, без всяких правил, — заявил «Известиям» эксперт.

По его словам, продлевать упрощенную регистрацию можно до бесконечности, но тогда никакого порядка добиться не удастся.