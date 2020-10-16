Правительство поддержало законопроект о продлении дачной амнистии до 2026 года

Правительство поддержало продление дачной амнистии до 2026 года. Документ с официальным отзывом имеется в распоряжении «Известий». В нем говорится, что законопроект рассмотрен и с учетом замечаний поддержан кабмином.

«Полагаем необходимым привести законопроект в соответствие с положениями статьи 4 федерального закона «О личном подсобном хозяйстве», предусматривающими возможность строительства жилых домов на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, исключительно в границах населенных пунктов», — говорится в документе

Также в нем подчеркивается, что при его доработке ко второму чтению необходимо предусмотреть механизм «недопущения государственной регистрации прав в предлагаемом упрощенном порядке на многоквартирные дома под видом индивидуального жилищного строительства».

«На основании изложенного правительство РФ поддерживает законопроект с учетом указанных замечаний», — говорится в отзыве кабмина.

Также в правительстве «Известиям» напомнили, что изначально «дачная амнистия» была предложена Росреестром. Законопроект, подготовленный ведомством, вступил в силу 1 сентября 2006 года и действует до 1 марта 2021 года. В июле этого года в Госдуму внесли законопроект о ее продлении на пять лет — до 1 марта 2026 года. Как сообщали «Известия» ранее, законопроект готовы поддержать все фракции Госдумы. Нижняя палата готовится рассмотреть его в первом чтении 21 октября.

15 октября стало известно, что правовое управление Госдумы дало положительный отзыв на законопроект о внесении изменений в статью 70 закона «О госрегистрации недвижимости» и статью 16 закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».

Этим документом предлагается продлить до 1 марта 2026 года срок, в течение которого допускается применение упрощенного порядка оформления гражданами прав на индивидуальные жилые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.