В России коронавирус обнаружили у 4,7 тыс. пациентов с ВИЧ

Около 4,7 тыс. человек с вирусом иммунодефицита человека в России сдали положительный тест на COVID-19. Об этом сообщил во вторник, 27 октября, главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ, руководитель международного центра вирусологии медицинского института РУДН Алексей Мазус.

«Среди всех больных, выявленных в нашей стране с новой инфекцией COVID-19, 4,7 тыс. человек — это люди, которые имеют ВИЧ-инфекцию. Данные пока не точные, это первичные данные, которые дает нам центр по борьбе с ВИЧ-инфекцией. От коронавируса у нас погиб сегодня, тоже это данные предварительные, 161 больной», — сказал Мазус на форуме «Здоровое общество», передает ТАСС.

Он добавил, что, согласно мировым данным, больные ВИЧ-инфекцией не отличаются по течению коронавирусной инфекции от больных без вируса иммунодефицита человека.

Накануне глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» подойдет людям, которые страдают от многих хронических заболеваний.

По последним данным, в России выявлен 1 547 774 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 589 летальных исходов, выздоровел 1 158 940 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.