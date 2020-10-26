Гинцбург допустил вакцинацию «Спутником V» людей с хроническими болезнями

Российская вакцина «Спутник V» подойдет людям, которые страдают от многих хронических заболеваний, заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

В интервью телеканалу CNN он рассказал, что вакцинировать можно людей со многими хроническими заболеваниями, в частности с диабетом и болезнями сердца.

Также Гинцбург отметил, что к началу 2021 года объемы производства вакцины могут достичь 5 млн доз в месяц.

«Это позволит вакцинировать ей 70% населения [России] в течение девяти, десяти, максимум двенадцати месяцев», — заявил он в интервью, опубликованном в понедельник, 26 октября.

Ранее Гинцбург рассказал, что прививка вакциной «Спутник V» не влияет на защитные свойства организма.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».