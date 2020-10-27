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В МИД России заявили о продолжении диалога с США о продлении ДСНВ

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Москва продолжает диалог с Вашингтоном о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщил во вторник, 27 октября, замглавы МИД России Сергей Рябков.

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«Диалог всегда нужен. Мы будем предлагать продолжать этот диалог, но диалог в поиске решения, а не в плане обмена позициями, которые уже многократно изложены, в том числе на бумаге», — приводит «Интерфакс» слова Рябкова.

По его словам, Россия не получила должного отклика от США на предложение продлить ДСНВ на год.

Кроме того, он отметил, что российская сторона готова разъяснять предложения по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и открыта к диалогу.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон категорически отказался продлевать Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений в том виде, в котором он был подписан.

Он отметил, что Москва призывает Вашингтон не пытаться выторговывать себе преимущество в крайние дни перед окончанием действия ДСНВ, пишет «Газета.ру».

Неделю назад руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что США готовы встретиться с представителями России, чтобы финализировать соглашение по продлению ДСНВ.

Президент России Владимир Путин 16 октября предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. Он отметил, что дополнительное время даст возможность провести содержательные переговоры.

В 2021 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

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