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Бывший король Бельгии впервые принял свою внебрачную дочь

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Бывший бельгийский король Альберт II впервые принял свою внебрачную дочь Дельфину Боэль, которая через суд доказала родство с ним. Об этом говорится в совместном коммюнике членов королевской семьи, опубликованном на официальном сайте монархии во вторник, 27 октября.

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«В воскресенье, 25 октября, была открыта новая глава, наполненная эмоциями, умиротворением, взаимопониманием и надеждой. Во время нашей встречи в замке Бельведер каждый из нас смог выразить свои чувства и переживания спокойно и сочувственно», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший король и его дочь решили начать путь к примирению.

В начале октября стало известно, что Брюссельский апелляционный суд вынес решение в пользу внебрачной дочери короля Альберта II Дельфины Боэль, согласно которому она получила титул принцессы.

Ранее в тот же день было вынесено окончательное решение в деле о признании отцовства 86-летнего монарха в отношении Дельфины.

В мае 2019 года отошедший от дел бельгийский король Альберт II прошел ДНК-тест, чтобы установить отцовство его предполагаемой незаконнорожденной дочери Дельфины Боэль. К этому его обязал апелляционный суд Брюсселя. Отмечалось, что отказ считался бы косвенным признанием.

В 1999 году вышла биография Альберта II, в которой упоминалась его связь с баронессой Сибилл де Селис Лонгшам — матерью Дельфины. Монарх в рождественском телеобращении к нации в конце 1999-го признал, что его брак с королевой Паолой переживал в конце 1960-х годов серьезный кризис.

Боэль добивалась признания ее внебрачной дочерью короля с 2013 года, когда Альберт II еще находился у власти. В этом же году он отрекся от престола и передал корону своему старшему сыну Филиппу. За собой он сохранил лишь формальный титул короля бельгийцев, утратив неприкосновенность.

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