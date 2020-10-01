Внебрачная дочь бельгийского короля отсудила право на титул принцессы

Брюссельский апелляционный суд вынес решение в пользу внебрачной дочери бельгийского короля Альберта II Дельфин Боэль, согласно которому она получила титул принцессы. Об этом 1 октября сообщает местный телеканал RTBF со ссылкой на судебные документы.

Ранее в четверг было вынесено окончательное решение в деле о признании отцовства 86-летнего короля Альберта II в отношении Дельфины Боэль, согласно ему Дельфин имеет право на титул принцессы и фамилию династии Саксен-Кобург-Готских монархов.

Кроме того, ее дети, Жозефина и Оскар, также приобретают титул принцессы и принца Бельгии. Отныне к ним положено обращаться «Ваше королевское высочество».

«Она рада этому решению суда, завершившему долгий процесс, который особенно болезнен для нее и ее семьи. Юридическая победа никогда не заменит любви отца, но предлагает чувство справедливости, подкрепленное тем фактом, что многие дети, прошедшие через такие же испытания, найдут в себе силы противостоять им», — заявили адвокаты Дельфин.

В мае 2019 года отошедший от дел бельгийский король Альберт II прошел ДНК-тест, чтобы установить отцовство его предполагаемой незаконнорожденной дочери Дельфины Боэль. К этому его обязал Апелляционный суд Брюсселя. Отмечалось, что отказ считался бы косвенным признанием.

В 1999 году вышла биография Альберта II, в которой упоминалась его связь с баронессой Сибилл де Селис Лонгшам — матерью Дельфины. Монарх в рождественском телеобращении к нации в конце 1999-го признал, что его брак с королевой Паолой переживал в конце 1960-х годов серьезный кризис.

Боэль добивалась признания ее внебрачной дочерью короля с 2013 года, когда Альберт II еще находился у власти. В этом же году он отрекся от престола и передал корону своему старшему сыну Филиппу. За собой он сохранил лишь формальный титул короля бельгийцев, утратив неприкосновенность.