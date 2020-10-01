Прямой эфир

Внебрачная дочь бельгийского короля отсудила право на титул принцессы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Брюссельский апелляционный суд вынес решение в пользу внебрачной дочери бельгийского короля Альберта II Дельфин Боэль, согласно которому она получила титул принцессы. Об этом 1 октября сообщает местный телеканал RTBF со ссылкой на судебные документы.

Не всё могут короли: правившему в Испании 39 лет монарху грозит иск
Скандал с Хуаном Карлосом — лишь одна из многих неурядиц в правящих семьях Европы

Ранее в четверг было вынесено окончательное решение в деле о признании отцовства 86-летнего короля Альберта II в отношении Дельфины Боэль, согласно ему Дельфин имеет право на титул принцессы и фамилию династии Саксен-Кобург-Готских монархов.

Кроме того, ее дети, Жозефина и Оскар, также приобретают титул принцессы и принца Бельгии. Отныне к ним положено обращаться «Ваше королевское высочество».

«Она рада этому решению суда, завершившему долгий процесс, который особенно болезнен для нее и ее семьи. Юридическая победа никогда не заменит любви отца, но предлагает чувство справедливости, подкрепленное тем фактом, что многие дети, прошедшие через такие же испытания, найдут в себе силы противостоять им», — заявили адвокаты Дельфин.

В мае 2019 года отошедший от дел бельгийский король Альберт II прошел ДНК-тест, чтобы установить отцовство его предполагаемой незаконнорожденной дочери Дельфины Боэль. К этому его обязал Апелляционный суд Брюсселя. Отмечалось, что отказ считался бы косвенным признанием.

В 1999 году вышла биография Альберта II, в которой упоминалась его связь с баронессой Сибилл де Селис Лонгшам — матерью Дельфины. Монарх в рождественском телеобращении к нации в конце 1999-го признал, что его брак с королевой Паолой переживал в конце 1960-х годов серьезный кризис.

Боэль добивалась признания ее внебрачной дочерью короля с 2013 года, когда Альберт II еще находился у власти. В этом же году он отрекся от престола и передал корону своему старшему сыну Филиппу. За собой он сохранил лишь формальный титул короля бельгийцев, утратив неприкосновенность.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020