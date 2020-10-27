Премьер Белоруссии предостерег от вмешательства в процессы на опасном производстве

Власти Белоруссии будут пресекать в жесткой форме попытки нарушения технологического процесса на опасном производстве. Об этом во вторник, 27 октября, заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

«Если такого рода вещи будут происходить на предприятиях, которые связаны с опасным производством, с угрозой для безопасности, экологии, то они будут жестко пресекаться в соответствии с законом», — цитирует его госагентство «БелТА».

Премьер подчеркнул, что внеплановая остановка подобного производства создает угрозу техногенной катастрофы на предприятиях и в городах.

«К чему вы призываете? Хотите, чтобы областной город накрыла катастрофа, которая может случиться из-за шальных мыслей в особо рьяных головах?» — спросил Головченко.

Также глава правительства обратил внимание на недавние попытки диверсий на железной дороге.

«А как еще расценить то, когда принудительным образом приводят автоматику, которая управляет движением железнодорожных составов, в нерабочее состояние? Что это, как не угроза жизни людей? Нам объявляют рельсовую войну? Соответственно, государство будет резко на это реагировать — так, как положено по закону», — сказал премьер.

По словам Головченко, обстановка на предприятиях республики на данный момент спокойная, а план оппозиции по общенациональной забастовке провалился.

Вечером 25 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила общенациональную забастовку, после того как власти республики не выполнили требования, выдвинутые оппозицией, в частности президент страны Александр Лукашенко не ушел в отставку.

На следующий день возле белорусского предприятия «Гродно Азот» были задержаны несколько человек, которые пытались заблокировать проход на завод. В концерне «Белнефтехим», в состав которого входит предприятие, заявили, что завод работает в штатном режиме и никакой забастовки нет.

По данным портала Tut.by, на заводе «Гродно Азот» и Минском тракторном заводе бастовали около 1 тыс. человек. Другие предприятия выражали солидарность с оппозицией во время технических перерывов либо незадействованными цехами. В то же время Мозырский НПЗ, «Нафтан», «Беларуськалий», БелАЗ и ряд других в стачке не участвовали.

В штабе Тихановской старт общенациональной забастовки сочли успешным.