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В отношении бизнесмена Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов

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В отношении красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, подозреваемого по делу об убийстве, возбудили новое уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 27 октября на сайте управления Следственного комитета по Красноярскому краю.

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«Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении Анатолия Быкова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов путем непредставления налоговой декларации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере»)», — говорится в сообщении.

Ранее, 23 октября, адвокат Быкова Александр Прохоров сообщил, что суд арестовал его подзащитного до 21 декабря по делу об убийстве, совершенном в 2005 году.

Бизнесмена задержали 7 мая, в его домах в Красноярске и Крыму были проведены обыски. Позже СКР по Красноярску и Хакасии предъявил Быкову обвинение в организации убийства двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В начале сентября ему было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности.

Быков избирался депутатом красноярского краевого парламента в период с 1997 по 2016 год. В 1998–2000 годах он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000-м его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова (Паша Цветомузыка).

В июне 2002 года Мещанский суд Москвы признал его виновным и приговорил к 6,5 года условно. В 2004 году Быков попросил Верховный суд России пересмотреть дело. В 2005-м суд Октябрьского района Красноярска погасил судимость за отбывание половины срока без нарушений, а также за благотворительную деятельность.

В сентябре стало известно, что следователи проверяют Быкова на причастность к подстрекательству к еще одному убийству.

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