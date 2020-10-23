Суд арестовал бизнесмена Быкова по делу об убийстве в 2005 году

Суд арестовал красноярского бизнесмена Анатолия Быкова по делу об убийстве, совершенном в 2005 году, сообщил в пятницу, 23 октября, его адвокат Алексей Прохоров.

«Закончилось судебное заседание <...> Анатолию Петровичу [Быкову] вновь избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 21 декабря», — приводит ТАСС его слова.

Днем ранее СК РФ подтвердил новое задержание Быкова.

По версии следствия, в 2004 году в поселке Удачный Быков дал указание своему знакомому убить 42-летнего жителя Красноярска, который являлся учредителем фирмы по утилизации промышленных отходов. За это Быков пообещал ему вознаграждение в сумме $50 тыс. Киллер согласился и стал следить за потерпевшим. В 2005 году исполнитель не менее четырех раз выстрелил в мужчину. Как добавили в СК, после убийства Быков заплатил киллеру только пятую часть от обещанного вознаграждения.

Бизнесмена задержали 7 мая, в его домах в Красноярске и Крыму были проведены обыски. Позже СКР по Красноярску и Хакасии предъявил Быкову обвинение в организации убийства двух красноярцев в 1994 году — Кирилла Войтенко и Александра Наумова. В начале сентября ему было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности.

Быков избирался депутатом красноярского краевого парламента в период с 1997 по 2016 год. В 1998–2000 годах он возглавлял совет директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000-м его задержали по подозрению в организации покушения на криминального авторитета, предпринимателя Вилора Струганова (Паша Цветомузыка).

В июне 2002 года Мещанский суд Москвы признал его виновным и приговорил к 6,5 года условно. В 2004 году Быков попросил Верховный суд России пересмотреть дело. В 2005-м суд Октябрьского района Красноярска погасил судимость за отбывание половины срока без нарушений, а также за благотворительную деятельность.

В сентябре стало известно, что следователи проверяют Быкова на причастность к подстрекательству к еще одному убийству.