Больница Петра Великого в Петербурге возобновила прием пациентов с COVID-19

В Санкт-Петербурге прием пациентом с коронавирусной инфекцией возобновила больница Петра Великого СЗГМУ им. Мечникова. Об этом сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

В стационаре подготовили 178 коек для оказания помощи горожанам с COVID-19. С 1 ноября прием пациентов с коронавирусом также начнут в Первом Санкт-Петербургском государственном университете им. Павлова. Там подготовлены 250 коек, уточняет телеканал «78».

На сегодняшний день больных с коронавирусной инфекцией в Петербурге принимают 17 стационаров. Развернуты 6713 коек, из которых 1 тыс. свободна (15%).

Ранее, 27 октября, сообщалось, что правительство России расширило перечень медучреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что после перепрофилирования коечный фонд для пациентов с коронавирусом в стране увеличится на 1 тыс. койко-мест.

На данный момент в России развернуто свыше 216 тыс. соответствующих коек, в том числе обеспеченных кислородом — 118 908, а аппаратами ИВЛ — 28 222, подчеркнули в правительстве.

По данным на утро 27 октября, за последние сутки в России зафиксировали 16 550 новых случаев коронавируса. За все время в стране выявили 1 547 774 случая заболевания, умерли 26 589 человек, выздоровел 1 158 940 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.