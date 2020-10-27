В России расширили перечень перепрофилированных под COVID-19 больниц

Правительство России расширило перечень медучреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, было опубликовано на сайте российского кабмина, во вторник, 27 октября.

Так, лечением COVID-19 теперь будут заниматься в стенах одного из зданий Медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова. Там будут принимать жителей Московской области.

«Временный стационар развернется в клиническом медицинском центре «Кусково», входящем в состав Стоматологического университета», — говорится в документе.

Причиной выбора этого медучреждения для лечения больных с коронавирусом стала его территориальная доступность, так как организация расположена в восточной части Подмосковья, где сосредоточено 45% жителей этого региона.

Таким образом, после перепрофилирования коечный фонд для пациентов с коронавирусом в стране увеличится на 1 тыс. койко-мест. Всего на данный момент в России развернуто свыше 216 тыс. соответствующих коек, в том числе обеспеченных кислородом — 118 908, а аппаратами ИВЛ — 28 222, подчеркнули в правительстве.

Ранее в этот же день руководитель Центра вирусных гепатитов СССР, президент компании DiaPrep System Inc. Михаил Фаворов спрогнозировал сроки завершения эпидемии коронавируса в России. По его мнению, это произойдет в 2022 году. Однако это может случиться и раньше, когда появится серьезная вакцина.

Также во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала, что обострение ситуации с коронавирусом в России может произойти в феврале-марте.

При этом вирусологи рассказали «Известиям», что в России ситуация с коронавирусом складывается неоднозначно, поэтому в регионах возможна даже третья волна заболеваемости.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в России на утро вторника зарегистрирован 1 531 224 случая коронавируса, скончались 26 269 человек, выздоровел 1 146 096 пациентов.

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