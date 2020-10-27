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В ВОЗ заявили о малой эффективности закрытия школ в борьбе с COVID-19

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Закрытие школ малоэффективно при борьбе с пандемией коронавируса, заявил региональный директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

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«Закрытие школ мало способствует борьбе с инфекцией, поэтому их нужно открывать. Больше всего это влияет на детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», — сообщил Клюге на своей странице в Twitter.

Он уточнил, что рекомендации европейского отделения ВОЗ поступают в связи с ростом случаев COVID-19.

В Европе в последние несколько недель наблюдается рост числа заболевших, власти вводят ограничительные меры.

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует ввести «легкий карантин» из-за распространения коронавируса. Предлагается закрыть рестораны, бары и другие гастрономические заведения. Кроме того, власти призывают отказаться от массовых мероприятий. Школы и магазины пока продолжают работать. Самые строгие ограничения введены в баварском Берхтесгаденер-Ланде, где запрещается выходить из дома без уважительной причины.

В Дании стало обязательным ношение масок, вводится запрет на продажу алкоголя после 22:00, запрещено собираться группами больше десяти человек.

В Италии также ограничили работу ресторанов, пиццерий и тратторий до полуночи и запретили скопление людей у входов в бары и рестораны, в парках, на улицах и площадях.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили уверенность, что ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе связано с несоблюдением мер защиты от коронавируса.

Причинами ухудшения эпидобстановки там назвали несоблюдение гражданами профилактических мер на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах и при других массовых собраниях. В организации подчеркнули, что властям необходимо реагировать адекватными мерами здравоохранения — «координированно и решительно».

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