Премьер Италии попросил рэпера призвать молодежь носить маски

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился за помощью к рэперу Федецу и его подруге блогеру Кьяре Фераньи за помощью в борьбе с распространением COVID-19 в стране. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Конте попросил их помочь научить молодежь носить защитные медицинские маски, так как многие до сих пор уверены, что коронавирус затрагивает в основном только пожилых.

После общения с премьер-министром Федец записал для своих подписчиков видео с призывом к молодежи носить маски. Он отметил, что таким образом они не только смогут сами защититься от коронавируса, но и уберечь от него своих родных.

У рэпера и его подруги в общей сложности 33 млн подписчиков. Прошлой весной благодаря своей популярности они собрали €45 млн на борьбу с коронавирусом в Италии, напоминает телеканал.

16 октября в Италии был зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса суточный прирост пациентов с COVID-19 — более 10 тыс.

На прошлой неделе совет министров Италии одобрил пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса в стране, пишет «Газета.ру». Согласно ему, рестораны, пиццерии и траттории должны закрываться не позднее полуночи, также запрещается скопление людей у входов в бары и рестораны, в парках, на улицах и площадях.

18 октября в Милане пару, снявшую на улице защитные маски ради поцелуя, оштрафовали на €400, поскольку это нарушает рекомендации правительства Италии по борьбе с коронавирусом.