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В Италии влюбленную пару оштрафовали за поцелуи без масок

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В Милане пару, снявшую на улице защитные маски ради поцелуя, оштрафовали на €400, поскольку это нарушает рекомендации правительства Италии по борьбе с коронавирусом.

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Как пишет издание Daily Mail, инцидент произошел еще в начале октября. 40-летний итальянец и его спутница-полячка, которые помолвлены уже более двух лет, оказались окружены полицейскими после того, как по дороге в ресторан они сняли маски и поцеловались.

Согласно постановлению местных властей, люди должны носить средства индивидуальной защиты, когда находятся на расстоянии не более одного метра друг от друга. Это правило не распространяется на граждан, которые живут вместе. Однако правоохранители обнаружили, что пара живет по разным адресам, поэтому выписали штраф.

16 октября в Италии был зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса суточный прирост пациентов с COVID-19 — более 10 тыс.

На текущей неделе совет министров Италии одобрил пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса в стране, пишет «Газета.ру». Согласно нему, рестораны, пиццерии и траттории должны закрываться не позднее полуночи, также запрещается скопление людей у входов в бары и рестораны, в парках, на улицах и площадях.

По данным Worldometer на 18 октября, в Италии зафиксировано 402 536 случаев COVID-19, скончались 36 474 пациентов, 249 127 человек выздоровели.

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