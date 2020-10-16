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В Италии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

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В Италии зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса суточный прирост пациентов с COVID-19 — более 10 тыс. Об этом сообщил 16 октября минздрав страны в своем отчете с последними данными.

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За прошедшие 24 часа выявили 10 тыс. 010 случаев COVID-19, что на 13% выше показателя в четверг — 8804.

Кроме того, в стране зарегистрировано еще 55 летальных исходов, что почти на 30 ниже вчерашнего показателя.

Минздрав уточняет, что число пациентов в палатах интенсивной терапии стабильно увеличивается. За сутки число таких заболевших выросло на 52. На данный момент показатель составляет 638, передает «Интерфакс».

Накануне Великобритания включила Италию, Ватикан и Сан-Марино в список стран, после возвращения из которых необходимо проходить 14-дневный карантин.

На этой неделе совет министров Италии одобрил пакет новых мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса в стране, пишет «Газета.ру».

По данным Worldometer на 16 октября, в Италии зафиксировано 391,6 тыс. случаев заболевания COVID-19, 36,4 тыс. пациентов скончались, 247,8 тыс. человек выздоровели.

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