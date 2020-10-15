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Великобритания включила Италию в список «карантинных» стран

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Власти Великобритании включили Италию, Ватикан и Сан-Марино в список стран, после возвращения из которых необходимо проходить 14-дневный карантин. Об этом в четверг, 15 октября, написал глава минтранса Грант Шэппс в своем Twitter.

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Министр уточнил, что изменения вступают в силу с 04:00 18 октября. Позже Шэппс объявил, что остров Крит покинул «карантинный» список.

Список стран, после возвращения из которых в Великобританию необходимо отправиться на самоизоляцию, обновляется еженедельно. Страны считаются «карантинными» если в них зафиксировано более 20 случаев коронавирусной инфекции на 100 тыс. человек, пишет The Daily Mail.

При этом издание отмечает, что за последнюю неделю в Италии было зафиксировано 58,4 случая COVID-19 на 100 тыс. человек, в то время как в самой Великобритании этот показатель составляет 157,8 случая на аналогичное количество человек.

В случае отказа от вынужденного двухнедельного карантина нарушителю грозит штраф до £10 тыс.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в Италии с начала пандемии подтверждено 381 602 случая коронавируса, в том числе 8804 — за последние 24 часа. Скончались 36 372 человека, выздоровели 245 964 пациента.

В Великобритании на сегодняшний день, по данным агентства, зафиксировано 673 622 случая COVID-19, среди которых — 18 980 за минувшие сутки. Число летальных исходов составило 43 293.

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