В ФРГ задумались о введении «облегченного карантина» из-за COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует ввести в стране «облегченный карантин» в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает в понедельник, 26 октября, газета Bild.

«О новой модели режима ограничений канцлер и 16 глав земель могут договориться на встрече в среду», — говорится в сообщении.

По информации издания, школы и детские сады продолжат работу, при этом магазины станут работать с ограничениями, рестораны и бары закроются, а массовые мероприятия отменят.

Ранее, 23 октября, глава минздрава ФРГ Йенс Спан заявил, что вакцина от COVID-19 появится в Германии в начале 2021 года. Он отметил, что как только будет доступно достаточно вакцины, можно будет вакцинировать большую часть населения, желающего сделать прививку. По словам Спана, ФРГ в будущем готова передать излишки вакцины и другим странам.

15 октября Ангела Меркель заявила, что Германия не выдержит второго локдауна. Она полагает, что карантин нанесет серьезный удар по экономике. По словам канцлера, ФРГ находится в критической стадии борьбы с пандемией.

Политик убеждена, что на ситуацию повлияет поведение людей. Меркель подчеркнула, что ее беспокоит рост числа заболевших по всей стране.