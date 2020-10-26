Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Минприроды назвали преждевременной добычу полезных ископаемых на других планетах
Мир
Белоруссия отказала во въезде 595 иностранцам «спортивного телосложения»
Мир
Эрдоган призвал граждан Турции бойкотировать французские товары
Спорт
Гендиректор «Зенита» опроверг информацию о смене тренера клуба
Политика
Путин поручил ввести выплаты родителям детей до 7 лет по временной нетрудоспособности
Сюжет:

В ФРГ задумались о введении «облегченного карантина» из-за COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует ввести в стране «облегченный карантин» в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает в понедельник, 26 октября, газета Bild.

Линия ограничения: удалось ли Германии стать единой за 30 лет
Правительству ФРГ еще предстоит работа по интеграции восточных немцев, убеждены эксперты

«О новой модели режима ограничений канцлер и 16 глав земель могут договориться на встрече в среду», — говорится в сообщении.

По информации издания, школы и детские сады продолжат работу, при этом магазины станут работать с ограничениями, рестораны и бары закроются, а массовые мероприятия отменят.

Ранее, 23 октября, глава минздрава ФРГ Йенс Спан заявил, что вакцина от COVID-19 появится в Германии в начале 2021 года. Он отметил, что как только будет доступно достаточно вакцины, можно будет вакцинировать большую часть населения, желающего сделать прививку. По словам Спана, ФРГ в будущем готова передать излишки вакцины и другим странам.

15 октября Ангела Меркель заявила, что Германия не выдержит второго локдауна. Она полагает, что карантин нанесет серьезный удар по экономике. По словам канцлера, ФРГ находится в критической стадии борьбы с пандемией.

Политик убеждена, что на ситуацию повлияет поведение людей. Меркель подчеркнула, что ее беспокоит рост числа заболевших по всей стране.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020