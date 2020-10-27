Эксперт предупредил о рисках для бизнеса из-за ограничений по COVID-19

У многих малых и средних субъектов бизнеса в регионах может упасть выручка в случае запрета проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания в ночное время, рассказал «Известиям» член совета московского отделения «Опоры России» Павел Зюков 27 октября.

Ранее в этот день Роспотребнадзор рекомендовал губернаторам запрещать проводить зрелищно-развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания с 23:00 до 06:00 из-за распространения коронавируса.

Зюков отметил, что основная выручка многих малых и средних субъектов бизнеса в регионах формируется именно в ночное время.

«Полагаю, что не все бизнесмены смогут справится с подобными ограничениями в текущих условиях, ведь прогнозировать последующее снятие указанных мер в зимний период, когда пик заболеваемости достаточно серьезный, очень сложно», — добавил член совета московского отделения «Опоры России».

В свою очередь, адвокат Елена Пономарева пояснила «Известиям», что часть постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которая касается работы общепита в ночное время, носит рекомендательный характер.

Это сделано для того, чтобы не закрывать все предприятия по стране разом, а чтобы главы субъектов России могли принимать решение исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.

Запрет на проведение развлекательных мероприятий в ночное время уже действует в Московской области. Соответствующее постановление 15 октября подписал глава региона Андрей Воробьев.

Также на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве был введен ряд предупредительных мер: в частности, в ночных клубах и барах города начала действовать система идентификации посетителей по QR-коду.

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