Попова назвала ношение маски необходимым до появления вакцины от COVID-19

Необходимость носить медицинские маски отпадет, когда люди будут защищены вакциной от коронавируса. Об этом 27 октября, выступая на форуме «Здоровое общество», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отвечая на вопрос, приведет ли ситуация с коронавирусом к тому, что защитные маски придется носить всегда, Попова сказала, что такое вряд ли произойдет и будут найдены другие способы обезопасить себя.

«И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — передает ее слова «Интерфакс».

По мнению Поповой, у россиян уже есть некоторая привычка к средствам индивидуальной защиты, выработанная после эпидемии гриппа 2016–2017 годов. Тогда 40% населения носили маски в общественных местах. Говоря о текущей ситуации, она отметила, что в будущем удастся сократить «тот период, который нам понадобился для диагностики, для модификации в системе здравоохранения и для того, чтобы найти защитное средство».

Ранее во вторник было опубликовано постановление Роспотребнадзора, в котором россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Контроль за соблюдением масочного режима возложили на высших должностных лиц субъектов страны. Также в связи с ухудшением эпидобстановки в стране им рекомендовано усилить работы по дезинфекции общественного транспорта, такси, а также мест, где часто бывает многолюдно. Речь идет о торговых объектах и объектах общественного питания, а также о местах проведения зрелищных и развлекательных мероприятий.

Постановление вступает в силу с 28 октября.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — стало известно 14 октября.

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