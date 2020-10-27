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Попова назвала ношение маски необходимым до появления вакцины от COVID-19

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Необходимость носить медицинские маски отпадет, когда люди будут защищены вакциной от коронавируса. Об этом 27 октября, выступая на форуме «Здоровое общество», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Отвечая на вопрос, приведет ли ситуация с коронавирусом к тому, что защитные маски придется носить всегда, Попова сказала, что такое вряд ли произойдет и будут найдены другие способы обезопасить себя.

«И сегодня у нас уже есть вакцины, которые смогут нас защитить, и мы перестанем ходить в масках», — передает ее слова «Интерфакс».

По мнению Поповой, у россиян уже есть некоторая привычка к средствам индивидуальной защиты, выработанная после эпидемии гриппа 2016–2017 годов. Тогда 40% населения носили маски в общественных местах. Говоря о текущей ситуации, она отметила, что в будущем удастся сократить «тот период, который нам понадобился для диагностики, для модификации в системе здравоохранения и для того, чтобы найти защитное средство».

Ранее во вторник было опубликовано постановление Роспотребнадзора, в котором россиянам предписывается носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

Контроль за соблюдением масочного режима возложили на высших должностных лиц субъектов страны. Также в связи с ухудшением эпидобстановки в стране им рекомендовано усилить работы по дезинфекции общественного транспорта, такси, а также мест, где часто бывает многолюдно. Речь идет о торговых объектах и объектах общественного питания, а также о местах проведения зрелищных и развлекательных мероприятий.

Постановление вступает в силу с 28 октября.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — стало известно 14 октября.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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