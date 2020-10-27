На Украине выявили 6,6 тыс. новых случаев коронавируса

На Украине за минувшие сутки зарегистрировали 6677 заболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, опубликованные во вторник, 27 октября.

Наибольшее число новых пациентов с коронавирусом зафиксировано в Харьковской области (556), Киеве (525) и Львовской области (478). При этом за прошедшие 24 часа 126 человек скончались, а 2799 выздоровели.

За все время распространения коронавируса в стране было выявлено 355 601 случай COVID-19, вылечились 145 336 пациентов. Зарегистрировано 6590 летальных исходов.

Накануне глава политсовета фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал маразмом решение президента Украины Владимира Зеленского ждать европейскую вакцину от коронавируса, отказавшись от российской вакцины.

Ранее, 18 октября, стало известно, что Украина не станет покупать российскую вакцину от коронавируса, об этом заявляло посольство США в Киеве.

Оппозиционные украинские политики предположили, что, как бы то ни было, Киев в итоге закупит российскую вакцину, но под видом западной.

По мнению блогера Анатолия Шария, украинские власти будут получать препарат по сильно завышенным ценам, отказываясь от прямых поставок из Москвы, чтобы нажиться на закупках.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 27 октября, на планете зарегистрировано свыше 43,8 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 32,1 млн.