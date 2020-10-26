Медведчук назвал маразмом решение Зеленского ждать европейскую вакцину от COVID-19

Глава политсовета фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал маразмом решение президента Украины Владимира Зеленского ждать европейскую вакцину от коронавируса, отказавшись от российской вакцины.

«Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, если есть те, кто уже провел две фазы испытаний, подтвердили возможность использования вакцины и готовы ее предоставить? А мы изобретаем велосипед», — написал Медведчук на своей странице в Facebook в понедельник, 26 октября.

Он отметил, что в этом и состоит «маразм Зеленского и его команды».

Ранее, 6 октября, Медведчук заявил, что проверил российскую вакцину на себе. При этом Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», а ждать вакцину, которую пообещал Евросоюз.

Президент России Владимир Путин 6 октября сообщил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, однако необходимо наличие запроса от Киева.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.