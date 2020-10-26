Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Арестованы участники крупнейшей в Приангарье группы «черных лесорубов»
Мир
В США за сутки выявили более 60 тыс. случаев коронавируса
Мир
Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юго-востоке Карабаха
Общество
Путин учредил звание «Заслуженный судебный пристав РФ»
Культура
Представители 41 страны подтвердили участие в «Евровидении-2021»
Сюжет:

Медведчук назвал маразмом решение Зеленского ждать европейскую вакцину от COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава политсовета фракции Верховной рады «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал маразмом решение президента Украины Владимира Зеленского ждать европейскую вакцину от коронавируса, отказавшись от российской вакцины.

Спутали карты: в истории вакцинации москвичей нашлись приписки
Столичные жители обнаружили фальсификации в районной поликлинике

«Почему наши люди должны участвовать в опытах каких-то заграничных дядь, если есть те, кто уже провел две фазы испытаний, подтвердили возможность использования вакцины и готовы ее предоставить? А мы изобретаем велосипед», — написал Медведчук на своей странице в Facebook в понедельник, 26 октября.

Он отметил, что в этом и состоит «маразм Зеленского и его команды».

Ранее, 6 октября, Медведчук заявил, что проверил российскую вакцину на себе. При этом Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V», а ждать вакцину, которую пообещал Евросоюз.

Президент России Владимир Путин 6 октября сообщил, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, однако необходимо наличие запроса от Киева.

На данный момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020