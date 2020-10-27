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В «Белнефтехиме» заявили о штатной работе предприятий концерна

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Предприятия концерна «Белнефтехим», в том числе и «Гродно Азот», работают в штатном режиме, несмотря на призывы оппозиции к забастовке. Об этом 27 октября заявил пресс-секретарь концерна Александр Тищенко.

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Данные о стачках на заводах противоречивы

«Гродно Азот» работает в штатном режиме. Новые смены прибыли на работу. Все техпроцессы в норме. Информация в Telegram-каналах об остановке печей и другое —провокация», — передает его слова ТАСС.

Вечером 25 октября экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила об общенациональной забастовке, после того как власти республики не выполнили требования, выдвинутые оппозицией, в частности президент страны Александр Лукашенко не ушел в отставку.

На следующий день возле белорусского предприятия «Гродно Азот» были задержаны несколько человек, которые пытались заблокировать проход на завод. В концерне «Белнефтехим», в состав которого входит предприятие, заявили, что завод работает в штатном режиме и никакой забастовки нет.

По данным портала Tut.by, на заводе «Гродно Азот» и Минском тракторном заводе бастовали около 1 тыс. человек. Другие предприятия выражали солидарность с оппозицией во время технических перерывов либо незадействованными цехами. В то же время Мозырский НПЗ, «Нафтан», «Беларуськалий», БелАЗ и ряд других в стачке не участвовали.

В Минске колонны студентов вышли на проспект Независимости, неподалеку от Белорусского национального технического университета, поддержав призыв оппозиции к общенациональной забастовке. Сотрудники правоохранительных органов начали задержания. Кроме того, протестные акции также проходят в форме сидячей забастовки на одном из факультетов Белгосуниверситета. Свое несогласие с политикой властей выражают в различной форме студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, Минского лингвистического университета.

В штабе Тихановской старт общенациональной забастовки сочли успешным.

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