Губернатор Иркутской области госпитализирован с коронавирусом

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, у которого ранее подтвердился COVID-19, был доставлен в больницу, сообщили 27 октября в пресс-службе правительства региона.

«Госпитализацию подтверждаем. Состояние стабильное. Но необходимо круглосуточное наблюдение врачей», — цитирует сообщение ТАСС.

Изначально после получения положительного теста на коронавирус Кобзев продолжал работать в режиме самоизоляции.

По последним данным, в Иркутской области выявлен 23621 случай коронавируса.

21 октября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что заразился коронавирусом вместе с супругой.

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