Прямой эфир
Сюжет:

Губернатор Кузбасса заразился коронавирусом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заразился коронавирусом вместе с супругой. Об этом он сообщил в среду, 21 октября, на своей странице в Facebook.

Одолеть себя: коронавирус связали с развитием аутоимунных заболеваний
У части переболевших диагностируют системную красную волчанку, васкулиты и рассеянный склероз

«У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк», — написал Цивилев.

Он добавил, что самоизолировался вместе с женой. Они будут проходить лечение на дому, при этом губернатор продолжит работать дистанционно.

«Еще раз хочу подчеркнуть: коронавирус реален. Я прошу всех относиться с пониманием и уважением к работе врачей. Лучшая наша помощь им — это соблюдение всех мер профилактики, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции», — подчеркнул глава региона.

Накануне в Минздраве сообщали, что увеличение количества выявляемых случаев заражения COVID-19 в России может продолжаться еще 2–3 недели, затем ситуация будет стабилизироваться.

За минувшие сутки в России зафиксировано 15 700 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве (4389), Санкт-Петербурге (684) и Московской области (466).

к

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020