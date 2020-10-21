Губернатор Кузбасса заразился коронавирусом

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заразился коронавирусом вместе с супругой. Об этом он сообщил в среду, 21 октября, на своей странице в Facebook.

«У нас одинаковые симптомы, характерные для коронавируса: повышенная температура, легкий кашель, насморк», — написал Цивилев.

Он добавил, что самоизолировался вместе с женой. Они будут проходить лечение на дому, при этом губернатор продолжит работать дистанционно.

«Еще раз хочу подчеркнуть: коронавирус реален. Я прошу всех относиться с пониманием и уважением к работе врачей. Лучшая наша помощь им — это соблюдение всех мер профилактики, особенно ношение масок и соблюдение социальной дистанции», — подчеркнул глава региона.

Накануне в Минздраве сообщали, что увеличение количества выявляемых случаев заражения COVID-19 в России может продолжаться еще 2–3 недели, затем ситуация будет стабилизироваться.

За минувшие сутки в России зафиксировано 15 700 новых случаев заболевания COVID-19. Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве (4389), Санкт-Петербурге (684) и Московской области (466).

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