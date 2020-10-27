Прямой эфир

Лавров обвинил Запад в желании наказать РФ за независимый внешний курс

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запад стремится наказать Россию за независимую внешнюю политику и удваивает усилия по сдерживанию развития страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.

Без суда последствия: что стоит за санкциями ЕС по «делу Навального»
Евросоюз ввел ограничительные меры, не дождавшись результатов расследования

Российский министр указал, что Москва уже не рассчитывает на взаимоуважительное рассмотрение возникающих проблем, так как страны Запада ведут диалог с позиции презумпции виновности России во всем.

«К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд ЕС-овских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов», — сказал Лавров, слова которого приводятся 27 октября на сайте МИДа.

Как отметил Лавров, антироссийские действия сейчас оправдываются инсинуациями в формате highly likely без предъявления каких-либо доказательств и вопреки элементарной логике.

При этом все попытки Москвы организовать профессиональный диалог остаются без внимания. В качестве примера министр привел ситуацию с блогером Алексеем Навальным и отказ Берлина предоставить РФ какие-либо данные с обоснованием обвинений и последующего введения санкций.

Лавров подчеркнул, что Россия не станет терпеть хамства Запада и не оставить антироссийские выпады без ответа. В то же время Москва открыта к честной работе на основе равноправия и взаимоуважения со всеми странами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020