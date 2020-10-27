Лавров обвинил Запад в желании наказать РФ за независимый внешний курс

Запад стремится наказать Россию за независимую внешнюю политику и удваивает усилия по сдерживанию развития страны, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью хорватской газете Večernji list.

Российский министр указал, что Москва уже не рассчитывает на взаимоуважительное рассмотрение возникающих проблем, так как страны Запада ведут диалог с позиции презумпции виновности России во всем.

«К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд ЕС-овских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов», — сказал Лавров, слова которого приводятся 27 октября на сайте МИДа.

Как отметил Лавров, антироссийские действия сейчас оправдываются инсинуациями в формате highly likely без предъявления каких-либо доказательств и вопреки элементарной логике.

При этом все попытки Москвы организовать профессиональный диалог остаются без внимания. В качестве примера министр привел ситуацию с блогером Алексеем Навальным и отказ Берлина предоставить РФ какие-либо данные с обоснованием обвинений и последующего введения санкций.

Лавров подчеркнул, что Россия не станет терпеть хамства Запада и не оставить антироссийские выпады без ответа. В то же время Москва открыта к честной работе на основе равноправия и взаимоуважения со всеми странами.