Азербайджанские военные заняли город в Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана заняли город Кубатлы в Нагорном Карабахе. Данную информацию в ходе брифинга в понедельник, 26 октября, подтвердил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Накануне о взятии города заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, помимо города армия взяла под контроль несколько сел в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах.

«К сожалению, вчера поздно вечером в ходе боев противнику удалось занять Кубатлы и продвинуться по некоторым направлениям», — цитирует Ованнисяна «РИА Новости».

Также он пообещал представить карту боевых действий во вторник.

25 октября странами была достигнута договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Новый режим прекращения огня вступил в силу в понедельник в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Однако позже в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня сохранить не удалось.

Конфликт из-за Карабаха начался в 1988 году. Тогда автономия, в которой в основном проживали армяне, заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку утратил контроль над регионом. Очередное обострение конфликта произошло в конце сентября.