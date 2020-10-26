В Москве за сутки скончался 61 пациент с коронавирусом

В столице за минувшие сутки умер 61 человек с подтвержденным COVID-19. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

«В Москве скончались 61 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

Всего в городе с начала пандемии жертвами инфекции стали 6503 человека.

При этом за последние сутки в Москве от коронавируса вылечился 2681 москвич. Всего число вылечившихся от COVID-19 пациентов увеличилось до 293 205.

Ранее в этот день мэр города Сергей Собянин заявил, что в столице за прошедшую неделю темпы по выявляемости коронавируса снизились в 10 раз.

По данным оперштаба на 26 октября, в России выявлено 1 531 224 случаев коронавируса, выздоровели 1 146 096 пациентов, умерли — более 26,2 тыс.

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