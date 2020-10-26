В Москве от коронавируса вылечились более 2,6 тыс. пациентов
Еще 2681 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Об этом в понедельника, 26 октября, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Всего число пациентов, излечившихся в столице от COVID-19, увеличилось до 293 205, отметила вице-мэр.
Власти Москвы призывают вылечившихся от инфекции горожан сдать плазму для лечения других пациентов с COVID-19.
Донором может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. Также он должен иметь отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.
За всё время пандемии в столице зафиксировано 395 816 случаев инфекции, скончались 6442 пациентов. Москва находится на первом месте в России по количеству выявленных пациентов с COVID-19.