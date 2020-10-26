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Вакцина «ЭпиВакКорона» вошла в рекомендации Минздрава по COVID-19

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Зарегистрированная в октябре вакцина «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» включена в рекомендации Минздрава РФ по профилактике коронавируса. Это следует из документа, опубликованного в понедельник, 26 октября, на сайте ведомства.

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«В Российской Федерации зарегистрированы две вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 у взрослых лиц от 18 до 60 лет <...> 11.08.2020 года зарегистрирована комбинированная векторная вакцина («Гам-КОВИД-Вак»), 13.10.2020 года зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов («ЭпиВакКорона»)», — говорится в тексте.

Ранее в этот день Роспотребнадзор опубликовал предварительные результаты исследования того, как вакцина «ЭпиВакКорона» влияет на репродуктивное здоровье. Полный цикл исследований препарата на репродуктивную токсичность завершится в декабре 2020 года.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — стало известно 14 октября.

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