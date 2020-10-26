Роспотребнадзор оценил влияние «ЭпиВакКороны» на репродуктивное здоровье
Роспотребнадзор опубликовал предварительные результаты исследования того, как вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» влияет на репродуктивное здоровье.
Отмечается, что полный цикл исследований репродуктивной токсичности завершится в декабре 2020 года. Однако в результате экспериментов на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении токсического воздействия обнаружено не было, что указывает на соответствующую безопасность для людей, пишет «РИА Новости».
Также сообщается, что в рамках долгосрочного наблюдения за привитыми добровольцами в поле зрения специалистов будут находиться любые отклонения, связанные с репродуктивными функциями.
Президент России Владимир Путин в октябре объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр «Вектор», она получила название «ЭпиВакКорона».
Gервая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
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