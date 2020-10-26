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Роспотребнадзор оценил влияние «ЭпиВакКороны» на репродуктивное здоровье

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Роспотребнадзор опубликовал предварительные результаты исследования того, как вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» влияет на репродуктивное здоровье.

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Отмечается, что полный цикл исследований репродуктивной токсичности завершится в декабре 2020 года. Однако в результате экспериментов на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении токсического воздействия обнаружено не было, что указывает на соответствующую безопасность для людей, пишет «РИА Новости».

Также сообщается, что в рамках долгосрочного наблюдения за привитыми добровольцами в поле зрения специалистов будут находиться любые отклонения, связанные с репродуктивными функциями.

Президент России Владимир Путин в октябре объявил о регистрации еще одной отечественной вакцины от коронавируса, которую разработал государственный научный центр «Вектор», она получила название «ЭпиВакКорона».

Gервая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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