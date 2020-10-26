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Лавров призвал Грецию и Турцию разрядить ситуацию в Средиземноморье

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Греция и Турция как можно скорее должны принять меры для разрядки напряженности в Восточном Средиземноморье. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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«Необходимо как можно скорее принять меры для разрядки напряженности и перехода к урегулированию всех возникающих здесь проблем, а их немало, путем переговоров непосредственно между заинтересованными сторонами», — сказал Лавров на встрече с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, передает «РИА Новости».

По словам министра, это касается и вопросов, которые регулируются Конвенцией по морскому праву 1982 года, включая вопросы, где права государств пересекаются и требуют решения путем прямого диалога.

Лавров добавил, что Москва готова содействовать нормализации обстановки, в случае если будет проявлен интерес партнеров России.

Конфликт Турции и Греции обострился в августе после создания помех турецкому судну Oruc Reis, проводившему сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что страна не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.

Евросоюз считает действия Турции по исследованию морского шельфа в Средиземноморье неприемлемыми и планирует обсудить ситуацию на саммите в декабре.

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