ЕС назвал неприемлемыми действия Турции в Средиземноморье

Евросоюз считает неприемлемыми действия Турции по исследованию морского шельфа в Средиземноморье. Об этом заявил 16 октября глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы планируем на саммите в декабре вновь оценить ситуацию в Средиземном море и односторонние действия Турции, которые неприемлемы. Будем придерживаться этого подхода», — цитирует ТАСС главу ЕС.

Как сообщило агентство Reuters, ранее в пятницу Франция и Германия обвинили Турцию в том, что она продолжает провоцировать Европейский союз своими действиями в Восточном Средиземноморье, и призвали ее прояснить свои позиции в ближайшие недели.

12 октября Франция осудила отправку турецкого исследовательского судна Oruc Reis в район греческого морского шельфа и призывала Анкару воздержаться от провокаций.

Конфликт Турции и Греции обострился в августе после создания помех турецкому судну Oruc Reis, проводившему сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что страна не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.