Во Франции назвали провокацией отправку турецкого судна на греческий шельф

Франция осуждает отправку турецкого исследовательского судна Oruc Reis в район греческого морского шельфа и призывает Анкару воздержаться от провокаций. Об этом 12 октября сообщил ТАСС со ссылкой на официального представитель министерства иностранных дел Франции.

«Мы озабочены известием о направлении Турцией исследовательского судна Oruc Reis в район, находящийся в непосредственной близости от греческих островов Кастелоризо и Родос <…> Мы ожидаем, что Турция выполнит свои обязательства, откажется от новых провокаций и предоставит конкретные свидетельства своей готовности вести добросовестный диалог», — сказал он.

1 октября в НАТО сообщили о создании механизма предупреждения конфликтов в районе Восточного Средиземноморья между Турцией и Грецией. Он включает в том числе создание горячей линии между странами на случай конфликтной ситуации в море или в воздухе.

Конфликт Турции и Греции обострился в августе после помех турецкому судну Oruc Reis, проводившему сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, которое Греция считает своей исключительной экономической зоной. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тогда заявил, что страна не откажется от планов по геологоразведке в Средиземном море, несмотря на угрозы введения санкций.