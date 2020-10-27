Час «Быкова»: корабль-робот успешно завершил арктический поход

Патрульный корабль (ПК) «Василий Быков» закончил цикл испытаний в Арктике. За время похода были протестированы разные системы вооружения и жизнеобеспечения новейшего корвета. Хотя ранее считалось, что патрульные корабли проекта 22160 мало подходят для Арктики, «Быков» со всеми задачами справился. А значит, при необходимости эти корветы могут быть направлены в северные моря для противодействия подводным лодкам. На флоте их называют «кораблями-роботами»: все системы управления оружием, энергетической установкой и бортовыми механизмами у них оцифрованы и автоматизированы, за счет чего удалось значительно сократить численность экипажа.

Важный поход

В настоящее время «Василий Быков» возвращается с полярных маневров в Балтийское море, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Задачи похода были выполнены в полном объеме.

Корвет провел в походах несколько месяцев. Еще в июне он покинул Черное море, прошел Средиземное, обогнул берега Франции и через Северное и Балтийское моря прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде. Приняв участие в торжественных мероприятиях, «Быков» совершил переход в Белое море по внутренним водным коммуникациям и системе Беломорканала.

12 августа в штабе Северного флота сообщили, что «Василий Быков» прибыл в Беломорскую военно-морскую базу СФ для проведения испытаний систем морского оружия. В полярных широтах корабль провел почти два месяца. После этого стало ясно, что при необходимости патрульные корабли проекта 22160 смогут быть направлены в северные моря для противодействия подводным лодкам, рассказал «Известиям» бывший начальник главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Последние десятилетия Арктика на слуху, — пояснил эксперт. — Многие страны претендуют на этот регион. Американские подлодки отрабатывают боевое патрулирование под льдами, всплытие в назначенное время. Успешный поход «Василия Быкова» имеет большое значение. Кораблю был поставлен ряд задач: проверить, как в этих широтах работают гидроакустические приборы, средства наблюдения за воздушной и морской обстановкойи как использовать оружие по необходимости. Это очень ценный поход. Он даст много данных, чтобы планировать строительство других кораблей данной серии.

Достали из контейнера

Корабли проекта 22160 выполнены по модульной схеме, что позволяет быстро установить на них вооружение, необходимое для выполнения конкретной боевой задачи. Гидроакустические станции и прочее оборудование размещается в 40-футовых морских контейнерах, которые устанавливают на корабль. По сути, командование собирает корабль под конкретные цели как конструктор.

Именно контейнерные системы испытывали во время похода на Север, полагает военный историк Дмитрий Болтенков.

— В первую очередь тестировали контейнеры с ракетными системами, — пояснил он «Известиям». — Но после пусков, возможно, они были заменены на модули с другим оборудованием. Вообще Белое море лучше всего подходит для проведения ракетных пусков, там есть хорошо оборудованный для этого полигон. Помимо вооружения, тестировали и все системы корабля — смотрели, как в сложных климатических условиях ведут себя системы жизнеобеспечения, кондиционирования и другие.

Сейчас активно испытывают новые модули — как с вооружением, так и с различным вспомогательным оборудованием. Среди них — зенитные комплексы «Редут» и «Панцирь-М» в морском исполнении. Их можно доставить транспортным судном или самолетом в любой район Мирового океана и там за считаные часы установить на борту, превратив в «зенитного ежа». Так называют платформы ПВО, которые могут прикрывать корабли от ударов беспилотников, крылатых и противолодочных ракет.

Артиллерийское вооружение патрульных кораблей состоит из автоматической 76-мм пушки. Для обнаружения подводных лодок и торпед на «Василии Быкове» есть современная гидроакустическая станция. Также ПК имеет специальное боевое противодиверсионное оборудование. Его сонар способен эффективно отслеживать дайверов-любителей и подводных диверсантов. За противодиверсионную оборону отвечают два гранатомета ДП-65 и столько же крупнокалиберных пулеметов «Корд».

Сейчас в ВМФ числятся два ПК проекта 22160 — «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев». Оба находятся в составе Черноморского флота. Их специально разрабатывали для охраны судов при морских переходах и защиты военно-морских баз.

Как ранее сообщали «Известия», вместе с «Быковым» на Северном флоте испытывали малый ракетный корабль (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт». Он вернулся из похода в конце сентября. Прежде было неизвестно, могут ли такие корабли действовать в условиях аномально низких температур и сложной погоды. Однако в ходе почти двухмесячного похода МРК успешно выполнил все задачи в Баренцевом и Белом морях и провел ракетные стрельбы. Испытания были признаны успешными.