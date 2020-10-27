Шайбу молодежи: на Кубок Карьяла поедет сборная Ларионова

В условиях пандемии Федерация хоккея России (ФХР) пошла на эксперимент. Вместо главной сборной на финский этап Евротура — Кубок Карьяла — поедет молодежная команда. А место Валерия Брагина займет наставник U-20 Игорь Ларионов. Это вызвано несколькими причинами, важнейшая из которых — возможность проверить боеспособность состава перед Молодежным чемпионатом мира (МЧМ).

Необходимая замена

В текущей ситуации долгосрочное планирование невозможно. Взрослый чемпионат мира должен начаться в конце мая 2021 года, но пока никто не знает, какие хоккеисты туда поедут. Дата старта регулярки НХЛ и ее продолжительность не определены — есть шанс, что на ЧМ придется везти команду из одних представителей КХЛ, но полной уверенности в этом нет. Да и сам турнир с учетом нестабильной политической ситуации в Белоруссии, которая должна его принимать, под угрозой даже без учета пандемии. Перенос в другую страну, неполный состав участников — случиться может всякое.

Логично делать ставку на более близкие события, которые не вызывают так много вопросов. В данном случае речь про МЧМ. Он запланирован на 25 декабря 2020 – 5 января 2021 года. Матчи в канадском Эдмонтоне пройдут без зрителей. И у сборной Ларионова была проблема: из-за коронавирусных ограничений и отмены многих международных турниров у команды вообще не было возможности ни проверить состав на хорошем уровне, ни отобрать лучших кандидатов.

В ноябре молодежка всегда ездит в Канаду на Суперсерию и выступает на своем Евротуре. Двумя разными составами — можно посмотреть около 50 претендентов на попадание на МЧМ. Сейчас, в лучшем случае, был шанс сыграть товарищеские матчи против клубов Высшей хоккейной лиги. Так что для сборной U-20 взрослый Евротур — единственная возможность до декабря что-то наиграть и проверить.

— Отправить молодежь на один из этапов Евротура — абсолютно правильное решение, — сказал «Известиям» бывший тренер «Спартака» и «Крыльев Советов» Андрей Потайчук. — Эта практика уже используется европейскими командами: шведами, финнами. Это хороший шанс для молодых, чтобы они развивались и росли, а КХЛ пополнялась классными игроками. У нас же всегда появлялись таланты: Панарин, Тарасенко, Капризов. А где таким ребятам набираться опыта, если не в сборной? Не секрет, что на международном уровне скорости совсем другие.

Результат не так важен

Для национальной команды никакой жизненно-важной необходимости ехать в Финляндию нет. В любом случае, ее состав был бы экспериментальным: до ЧМ очень далеко и с ним вообще многое не ясно, в КХЛ много либо переболевших, либо заболевших, да и в ноябре уже давно никто не возит на Евротур топовых игроков. Да, 18–19-летние хоккеисты не будут фаворитами на Кубке Карьяла, но результат в Финляндии не имеет большого значения.

— Травму может получить и взрослый, и молодой игрок,— добавил Андрей Потайчук. — Уверен, наши руководители думают об этом, и вызывают тех, кто уже готов биться со взрослыми. В каждом клубе КХЛ есть тренер по общей физической подготовке, который готовит хоккеистов. Значит, ребята, которые будут играть за сборную, готовы держать удар. А риск получить травму есть всегда. Недаром в песне поется: «В хоккей играют настоящие мужчины».

Схожего мнения придерживается и президент ФХР Владислав Третьяк.

— Участие в Кубке Карьяла даст нашей команде отличную практику на высоком международном уровне, молодые игроки почувствуют дополнительную ответственность перед важным турниром, так как будут выступать в статусе национальной сборной, — заявил Третьяк. — К тому же турнир пройдет в так называемом «пузыре» — хоккеисты не смогут покинуть территории отеля и арены. Точно такие же условия будут и в Эдмонтоне, где пройдет МЧМ. Так что поездка в Финляндию станет хорошим подспорьем не только с точки зрения игры, но и с точки зрения ментальной подготовки.

Есть еще и один важный фактор — в СКА, где работает штаб сборной во главе с главным тренером, была чуть ли не самая серьезная вспышка коронавируса, из-за чего руководить командой пришлось даже Роману Ротенбергу. Валерию Брагину в этом смысле дали еще неделю восстановиться.

Неопределенность с НХЛ

Оценивать молодежку в плане медальных перспектив на МЧМ пока сложно — всё из-за той же неопределенности со сроками проведения первенства НХЛ. В российской сборной нет хоккеистов, которые уже в этом сезоне могут попасть в основу энхаэловских клубов, а вот у конкурентов — США и Канады — их хватает. Особенно у действующих чемпионов.

— Вызов в сборную всегда стимулирует игроков развиваться, — заявил Андрей Потайчук. — Кто будет более психологически устойчив, тот и сможет проявить себя. Наверное, выделю питерских ребят: Василия Подколзина, Марата Хуснутдинова, Егора Спиридонова. Я смотрел матч СКА и «Витязя». В одном из эпизодов Подколзин осмелился даже Женю Артюхина прилично «приложить». Значит, он психологически готов к такому уровню.

НХЛ планирует старт своего сезона 1 января, при таком варианте топовые игроки до 20 лет на МЧМ не поедут. Но если старт регулярки перенесется на февраль, будет совсем иной расклад.

В отличие от прошлого года, когда молодежка недосчиталась Андрея Свечникова, уже выступавшего за «Каролину», нашу сборную эта ситуация никак не коснется, так что забивать себе голову, «что там в НХЛ», не стоит. Пока же посмотрим на команду на финском этапе Евротура, который запланирован на 5–8 ноября.