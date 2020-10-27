«Для «Куньлуня Ред Стар» нет проходных матчей»

В понедельник 26 октября лучшим новичком прошедшей недели КХЛ был признан нападающий «Куньлунь Ред Стар» Алексей Торопченко. С его появлением в составе китайский клуб одержал три победы подряд и стал выбираться с последнего места в таблице регулярного чемпионата. А в воскресном матче с лидером турнира ЦСКА 21-летний форвард забил самый быстрый гол в истории клуба, поразив ворота армейцев на 34-й секунде. И хотя базирующийся в Мытищах «Куньлунь Ред Стар» проиграл со счетом 2:3, эпизод с молодым нападающим многим запомнился.

В интервью «Известиям» Алексей Торопченко рассказал об эмоциях от рекорда, а также поделился ожиданиями от следующего матча «Куньлуня», в котором клуб на выезде встретится с петербургским СКА — игра состоится в среду.

— Рекордный быстрый гол в истории клуба что-то значит для вас, или это просто обычная статистика, которая интересна только болельщикам?

— Конечно, приятно такое узнать, но честно, даже не думал об этом. Буду стараться бить другие рекорды. Как клуба, так и лиги (улыбается).

— ЦСКА практически не проваливается на старте матчей. К тому же, на льду была, возможно, лучшая в лиге тройка оборонительных нападающих Павел Карнаухов — Сергей Андронов — Иван Телегин, а тут они пропустили на 34 секунде. Как вам удалось так быстро вскрыть одну из самых надежных защит КХЛ?

— Получилось хорошо вывести шайбу из своей зоны, я набрал приличную скорость и бежал на ворота, на дальнюю штангу. Может быть, наш выход «2 в 1» закончился не совсем удачным пасом, который попал в крюк клюшки Карнаухова, но главное, что доиграли момент, шайба ударилась мне в щиток и отскочила в ворота.

— Можно сказать, что голкипер ЦСКА Ларс Юханссон сыграл не совсем удачно в моментах, когда ваша команда забивала?

— Нельзя во всем винить вратаря. В случае с моим голом шайба после серии рикошетов попала ему в «домик», а у Райана Спроула вышел хороший бросок с достаточно близкой дистанции.

— Во втором периоде было классное большинство у вашего клуба. На полторы минуты вы заперли армейцев в их зоне, затем попали в крестовину. Соперникам лучше не нарушать правила на игроках «Куньлуня», поскольку наказание последует незамедлительно?

— Каждый день отрабатываем игру в неравных составах на тренировках — как «4 на 5» так и «5 на 4». Наставники подсказывают как лучше и правильнее сыграть в конкретных эпизодах. Отсюда и прогресс.

— Но с ЦСКА оба раза потеряли в меньшинстве игрока — сначала Максима Шалунова, а затем Никиту Коростылева. В итоге это закончилось стопроцентной реализацией «лишнего» со стороны армейцев.

— Это игровая ситуация. Посмотрим видео, разберем ошибки и постараемся не допустить подобного в дальнейших матчах.

— Чего не хватило, чтобы перевести игру в овертайм?

— Мы старались изо всех сил, тяжело по горячим следам выделить какую-то одну причину, почему не забросили третью шайбу. Возможно, где-то не хватило удачи.

— Сейчас у вас начинается сложная выездная серия: СКА, «Барыс» и «Салават Юлаев».

— Все игры важны. Мы не делим соперников на простых и сложных. Для «Куньлуня» нет проходных матчей.