Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Происшествия
Арестованы участники крупнейшей в Приангарье группы «черных лесорубов»
Мир
В США за сутки выявили более 60 тыс. случаев коронавируса
Мир
Минобороны Армении заявило о тяжелых боях на юго-востоке Карабаха
Общество
Путин учредил звание «Заслуженный судебный пристав РФ»
Культура
Представители 41 страны подтвердили участие в «Евровидении-2021»
Сюжет:

Минпром Белоруссии опроверг данные о массовых протестах на заводах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Промышленные предприятия Белоруссии работают в штатном режиме, информации о начале массовых забастовок нет. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга.

Ультимативно и в форме: как в Белоруссии готовятся ко всеобщей забастовке
В штабе Тихановской заявляют, что «ультиматум сработал», но в парламенте страны уверены, что акция не состоится

В понедельник белорусские СМИ и Telegram-каналы сообщили о том, что на нескольких крупных заводах Белоруссии начались забастовки рабочих, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке. Многие протестующие сумели скрыться. Несколько студентов были посажены в автозаки.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020