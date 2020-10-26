Минпром Белоруссии опроверг данные о массовых протестах на заводах

Промышленные предприятия Белоруссии работают в штатном режиме, информации о начале массовых забастовок нет. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга.

В понедельник белорусские СМИ и Telegram-каналы сообщили о том, что на нескольких крупных заводах Белоруссии начались забастовки рабочих, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке. Многие протестующие сумели скрыться. Несколько студентов были посажены в автозаки.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.