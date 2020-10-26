В белорусском Гомеле обнаружили похожий на взрывное устройство предмет

Сотрудники милиции в белорусском Гомеле обнаружили рядом с флагом оппозиции устройство, схожее со взрывным. Его опасность установят эксперты, сообщает 26 октября МВД республики в своем Telegram-канале.

Полотно со знаменем оппозиции было установлено в районе озера Обкомовское. Прибывшие на место сотрудники ОМОН обнаружили закопанный под древком предмет, похожий на взрывное устройство. Правоохранители вызвали саперно-пиротехническую группу.

По мнению специалистов, внешне находка напоминает самодельное взрывное устройство. Оно состоит из овального заряда, завернутого в бумагу, взрывателя контактного механизма, электропровода и батарейки.

Взрывоопасность предмета будет установлена после соответствующих исследований.

В ведомстве отметили, что следователи возбудили уголовное дело по факту совершения хулиганства. Причастные к преступлению лица устанавливаются.

26 октября в Минске проходят протестные акции. На площади Независимости собрались для проведения протестного марша пенсионеры. На одном из факультетов Белгосуниверситета проходит сидячая забастовка.

Накануне экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что 26 октября в республике пройдет «общенациональная забастовка». Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

Неделей ранее оппозиционер отмечала, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых отставка Лукашенко, то оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.